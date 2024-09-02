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11:02, 2 сентября 2024Из жизни

Мужчина сбежал в соседнюю страну из-за родственников возлюбленной

21-летний мужчина из Пакистана сбежал в Индию, спасаясь от родных своей девушки

Фото: Saeed Ali Achakzai / Reuters

Индийские полицейские поймали пакистанца, который пересек границу с соседней страной, спасаясь от родственников возлюбленной. Об этом пишет News9Live.

Утром 25 августа мужчина добрался до индийской деревни Джадпа в штате Раджастхан, расположенной примерно в 15 километрах от пакистанской границы. Он спрашивал у прохожих, как попасть на автобус, идущий в Пакистан. Селянам мужчина показался подозрительным, и они сдали его пограничникам.

В ходе допроса выяснилось, что молодого человека зовут Джагси Коли, ему 21 год, и он спасается от родных своей 17-летней возлюбленной. Вечером 24 августа он отправился на встречу с ней в деревню, расположенную в семи километрах от границы с Индией. Коли пытался уговорить девушку сбежать из дома и быть с ним. Она отказалась, а позже о произошедшем узнали ее родные. Спасаясь от погони, он оказался у самой границы, перебрался через заграждение и пересек контрольно-следовую полосу.

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Представители индийских спецслужб допросили Коли и теперь проверяют его версию случившегося. Сможет ли он вернуться на родину в ближайшее время, не сообщается.

Ранее в Великобритании невеста устроила свадьбу без жениха. Женщина узнала об измене возлюбленного менее чем за неделю до церемонии.

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      Никита Савин
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