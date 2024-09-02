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09:35, 2 сентября 2024Мир

На Западе поспорили о влиянии атаки на Курскую область на ядерную безопасность

WSJ: атака на Курскую область заставила задуматься о красных линиях России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область заставила задуматься о красных линиях России в сфере ядерной безопасности. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает WSJ, после начала операции ВСУ западные политики и эксперты поспорили о ее влиянии на ядерную безопасность. В частности, многие чиновники в США и Германии предпочли проявить осторожность из-за возможного нарушения красных линий России.

Издание подчеркивает, что неопределенность и двусмысленность являются неотъемлемой частью поведения в сфере ядерного оружия. «Позже мы можем узнать, что пересекли красную линию два месяца назад», — отметил бывший советский и российский переговорщик по контролю над вооружениями Николай Соков.

Ранее военный аналитик издания Bild Нико Ланге рассказал о проблеме ВСУ в ДНР из-за атаки на Курскую область. По его словам, Киев сделал очень рискованную ставку, решив проводить такую операцию.

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      Юрий Леонов
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