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15:37, 2 сентября 2024Россия

Над российским регионом сработала система ПВО

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Фото: РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, российские войска пресекли попытку атаки противника по объектам на территории региона 2 сентября около 14:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заключили в оборонном ведомстве.

В этот же день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о ракетной атаке на Белгород. По его словам, под атаку попал детский сад «Львенок». «Это уже третье учреждение образования — два детских сада и одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений», — отметил он.

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      Никита Абрамов
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