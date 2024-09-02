В России отреагировали на удар по детскому саду в Белгороде

Сенатор Джабаров назвал терроризмом удар по детскому саду в Белгороде

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детскому саду в Белгороде носит террористический характер, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на эту атаку.

«Когда мы обстреливаем территорию, контролируемую ВСУ, мы бьем исключительно по военным объектам, по системам противовоздушной обороны (ПВО), по скоплению живой силы и техники, но мы никогда не бьем по гражданским объектам. А ВСУ теперь бьют исключительно по гражданским объектам, по детям, по старикам, то есть это подчеркивает еще раз террористический характер всего украинского государства и его вооруженных сил. Это не вооруженные силы, это банда террористов, за которую рано или поздно ответит все руководство киевского режима», — сказал сенатор.

О ракетном ударе по детскому саду «Львенок» в Белгороде сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Из-за атаки здание почти полностью разрушено. «Это уже третье учреждение образования — два детских сада и одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений», — отметил глава Белгородской области.

По его словам, в таких условиях в Белгороде невозможно начинать учебный год в очно-дистанционном формате. Власти решили перевести работу всех образовательных учреждений, в том числе детских садов, на неделю в онлайн-формат.