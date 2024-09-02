Одетый в балаклаву и каску школьник перепугал россиян

В Бурятии одетый в балаклаву и каску школьник перепугал жителей

В Улан-Удэ в Бурятии школьник, одетый в балаклаву и каску, перепугал жителей. Необычное поведение российского подростка попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

На представленном видеоролике видно, как несовершеннолетний гуляет возле образовательного учреждения под громкую музыку из принесенной им колонки. Его появление вызывает панику среди пришедших к школе на линейку родителей и детей.

Сотрудники полиции выясняли, что нарушителем спокойствия оказался шестиклассник. Он пояснил, что не собирался никого пугать, а просто нес игрушечный автомат на прогулку с товарищем.

По факту произошедшего начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти годам условно 17-летнего школьника, который рассылал ложные сообщения о минировании.