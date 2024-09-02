Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:31, 2 сентября 2024Россия

Одетый в балаклаву и каску школьник перепугал россиян

В Бурятии одетый в балаклаву и каску школьник перепугал жителей

В Улан-Удэ в Бурятии школьник, одетый в балаклаву и каску, перепугал жителей. Необычное поведение российского подростка попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

На представленном видеоролике видно, как несовершеннолетний гуляет возле образовательного учреждения под громкую музыку из принесенной им колонки. Его появление вызывает панику среди пришедших к школе на линейку родителей и детей.

Сотрудники полиции выясняли, что нарушителем спокойствия оказался шестиклассник. Он пояснил, что не собирался никого пугать, а просто нес игрушечный автомат на прогулку с товарищем.

По факту произошедшего начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти годам условно 17-летнего школьника, который рассылал ложные сообщения о минировании.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Польша заявила об обязанности сбивать ракеты России над Украиной. Что об этом думают в НАТО и как это повлияет на СВО?

      Стало известно о нарушении работы экипажа МКС из-за Starliner

      Лавров обвинил Украину в срыве восстановления зерновой сделки

      Путин рассказал о знающих китайских язык членах семьи

      Москвичам рассказали о дождях в сентябре

      Следователи рассказали об основных версиях крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

      Минобороны показало уничтожение дивизиона ПВО ВСУ в Сумской области

      Экс-советнику губернатора Орловской области предъявили обвинение

      Лукашенко вспомнил о своих оппозиционных взглядах

      Предсказано будущее рынка жилья в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше