Ольга Серябкина снялась в прозрачном платье

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в прозрачном наряде. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница позировала, стоя босиком на траве у деревьев. Звезда надела черное облегающее макси-платье, сквозь ткань которого просвечивалось ее тело.

Также артистка примерила бикини в тон одежде, распустила гладко уложенные волосы и нарастила длинные ресницы. «Ну привет, осень», — подписала она один из роликов.

В августе Ольга Серябкина посетила студию «Нового радио» в прозрачном топе.