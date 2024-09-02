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10:44, 2 сентября 2024Ценности

Ольга Серябкина снялась в прозрачном платье

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в прозрачном наряде. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница позировала, стоя босиком на траве у деревьев. Звезда надела черное облегающее макси-платье, сквозь ткань которого просвечивалось ее тело.

Также артистка примерила бикини в тон одежде, распустила гладко уложенные волосы и нарастила длинные ресницы. «Ну привет, осень», — подписала она один из роликов.

В августе Ольга Серябкина посетила студию «Нового радио» в прозрачном топе.

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      Карина Черных
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