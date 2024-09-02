Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:29, 2 сентября 2024Силовые структуры

Осужденный за попытку теракта в московском аэропорту обжаловал приговор

Осужденный за попытку теракта в аэропорту Шереметьево Дарий подал жалобу
Михаил Дарий

Михаил Дарий. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Активист из Подмосковья Михаил Дарий, осужденный на 22 года лишения свободы за попытку теракта в московском аэропорту Шереметьево, обжаловал приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурант дела направил апелляционную жалобу во 2-й Западный окружной военный суд. Его сообщник — самарский повар Илья Ковылков, получивший 15 лет колонии, не стал оспаривать приговор.

26 июля суд признал их виновными в приготовлении к совершению теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Дарию также инкриминировали публичные призывы к террористической деятельности и участие в террористической организации.

В приговоре указано, что террористы планировали устроить подрыв семи заправочных цистерн на Центральной заправочной станции аэропорта при помощи дронов по заданию Службы безопасности Украины. Им обещали выплатить три тысячи долларов.

Повар Ковылков занимался закупкой компонентов для взрывного устройства, а Дарий готовил будущих диверсантов, обещая выплачивать денежное вознаграждение за фотографии преступлений на территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в Монголию. Евросоюз обеспокоен этим визитом из-за ордера МУС

      Маск обвинил Харрис во лжи

      Индекс Мосбиржи пережил сильнейшее за два года падение

      Готовившая в эротическом белье стримерша едва не сожгла кухню

      Нейросеть допишет сожженный Гоголем второй том «Мертвых душ»

      Популярная страна Европы нашла способ избавиться от туристов

      Россиянка угнала автомобиль с оставленным в замке зажигания ключом и попала на видео

      Назван опасный срок хранения кабачка

      Осужденный организовал азартные игры в российской колонии и получал от них доход

      Полицейский поймал агрессивного аллигатора голыми руками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше