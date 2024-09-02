Осужденный за попытку теракта в московском аэропорту обжаловал приговор

Осужденный за попытку теракта в аэропорту Шереметьево Дарий подал жалобу

Активист из Подмосковья Михаил Дарий, осужденный на 22 года лишения свободы за попытку теракта в московском аэропорту Шереметьево, обжаловал приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурант дела направил апелляционную жалобу во 2-й Западный окружной военный суд. Его сообщник — самарский повар Илья Ковылков, получивший 15 лет колонии, не стал оспаривать приговор.

26 июля суд признал их виновными в приготовлении к совершению теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Дарию также инкриминировали публичные призывы к террористической деятельности и участие в террористической организации.

В приговоре указано, что террористы планировали устроить подрыв семи заправочных цистерн на Центральной заправочной станции аэропорта при помощи дронов по заданию Службы безопасности Украины. Им обещали выплатить три тысячи долларов.

Повар Ковылков занимался закупкой компонентов для взрывного устройства, а Дарий готовил будущих диверсантов, обещая выплачивать денежное вознаграждение за фотографии преступлений на территории России.