Отправивший россиянина в реанимацию одним ударом боец СВО оказался трижды судимым

Ura.ru: ударивший в Екатеринбурге мужчину боец СВО оказался трижды судимым

Участник специальной военной операции (СВО), одним ударом отправивший в реанимацию жителя Екатеринбурга, оказался трижды судимым. Подробности о военнослужащем рассказал источник Ura.ru.

По словам собеседника агентства, уроженец Красноярского края заключил контракт с одной из частей Екатеринбурга в январе 2024 года. До этого он был судим за угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. При этом последнее наказание являлось условным. В Екатеринбург мужчина приехал неделю назад, чтобы пройти военно-врачебную комиссию после ранения в зоне СВО, где служит пулеметчиком в звании рядового.

Агентство также выяснило, что после драки боец сам дался полиции и вызвал скорую помощь.

Ранее стало известно, что 1 сентября на улице Малышева в Екатеринбурге военный вступился за незнакомую женщину, к который приставал также неизвестный ему мужчина. В результате участник СВО ударил оппонента по голове. У пострадавшего диагностировали гематомы, ушибы, тяжелую черепно-мозговую травму и перелом свода основания черепа.

В июле в Артеме Приморского края ветеран СВО избил двух женщин возле кафе «Циндао». Часть конфликта попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина что-то пьет из бутылки, а затем набрасывается на россиянку и ударяет ее ногой. До этого он также напал на еще одну горожанку. Пострадавшие обратились в полицию