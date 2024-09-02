Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:25, 2 сентября 2024Россия

Отправивший россиянина в реанимацию одним ударом боец СВО оказался трижды судимым

Ura.ru: ударивший в Екатеринбурге мужчину боец СВО оказался трижды судимым

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Участник специальной военной операции (СВО), одним ударом отправивший в реанимацию жителя Екатеринбурга, оказался трижды судимым. Подробности о военнослужащем рассказал источник Ura.ru.

По словам собеседника агентства, уроженец Красноярского края заключил контракт с одной из частей Екатеринбурга в январе 2024 года. До этого он был судим за угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. При этом последнее наказание являлось условным. В Екатеринбург мужчина приехал неделю назад, чтобы пройти военно-врачебную комиссию после ранения в зоне СВО, где служит пулеметчиком в звании рядового.

Агентство также выяснило, что после драки боец сам дался полиции и вызвал скорую помощь.

Ранее стало известно, что 1 сентября на улице Малышева в Екатеринбурге военный вступился за незнакомую женщину, к который приставал также неизвестный ему мужчина. В результате участник СВО ударил оппонента по голове. У пострадавшего диагностировали гематомы, ушибы, тяжелую черепно-мозговую травму и перелом свода основания черепа.

В июле в Артеме Приморского края ветеран СВО избил двух женщин возле кафе «Циндао». Часть конфликта попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина что-то пьет из бутылки, а затем набрасывается на россиянку и ударяет ее ногой. До этого он также напал на еще одну горожанку. Пострадавшие обратились в полицию

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия сейчас в слабом положении, не так ли?» Тайвань предложил Китаю забрать российские земли

      Крупнейший покупатель российского газа договорился о закупках СПГ у Shell

      ЕС призвал Киев повременить с увольнением главы «Укрэнерго»

      Стилист Рогов призвал россиянок носить необычные колготки

      Врач назвал нормальное количество выпадающих за день волос

      Россиян предупредили о вероятности ареста и изъятия долларов

      Отправивший россиянина в реанимацию одним ударом боец СВО оказался трижды судимым

      Игрок «Спартака» рассказал о прощании Соболева с командой

      Москвичам рассказали о продолжении аномальной жары

      В России оценили значение робототехники на поле боя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше