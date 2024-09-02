В России приехавший в отпуск боец СВО отправил в реанимацию мужчину одним ударом

Ura.ru: в Екатеринбурге боец СВО отправил в реанимацию незнакомца одним ударом

В Екатеринбурге боец специальной военной операции (СВО), приехавший в отпуск, отправил в реанимацию мужчину одним ударом. Об этом сообщил Ura.ru источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что российский военнослужащий якобы пытался вступиться за незнакомую девушку. «Инцидент произошел утром 1 сентября на улице Малышева. Военный хотел защитить даму, которую не знал, и ударил ее обидчика по голове», — рассказал источник.

Медики диагностировали у пострадавшего множественные гематомы, ушибы, черепно-мозговую травму и перелом свода основания черепа. Его поместили в реанимационное отделение.

В военных следственных структурах пока ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Челябинске охрана алкомаркета избила бойца СВО из-за одного подозрения — сотрудники решили, что он выносил товар из магазина без оплаты.