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09:26, 2 сентября 2024Экономика

Доход от перепродажи квартир в России подсчитали

«ФЛИП»: перепродавая, россияне прибавляют к изначальной цене объекта 10-15 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Каждая третья квартира в России приобретается с целью последующей перепродажи. Сколько можно заработать на флиппинге, «Газете.Ru» подсчитал директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев.

По оценкам эксперта, выставляя на продажу приобретенное жилье, флипперы прибавляют к его первоначальной цене около 10-15 процентов. «Схема проста — инвестор находит на рынке вторичного жилья невостребованную квартиру, как правило, без ремонта («бабушкин вариант»), покупает, делает ремонт и повторно выставляет на продажу», — пояснил Шавнев. Сегодня такие лоты, как утверждает собеседник издания, занимают от 5 до 10 процентов всей экспозиции, доля меняется в зависимости от региона.

Поиски покупателя для таких объектов длятся в среднем около месяца ввиду повышенного спроса. Обычно такие квартиры сразу готовы к заселению — свежий ремонт и отсутствие дополнительных вложений играют немаловажную роль для 60 процентов покупателей.

Наравне с флиппингом популярна и другая схема заработка на недвижимости. Россияне приобретают квартиры для сдачи ее в наем. При средней ставке аренды в 20-25 тысяч рублей в месяц за год доход от съемной жилплощади может составить порядка 250 тысяч рублей, подчеркивает Шавнев.

За последний год особой популярностью стали пользоваться съемные студии в новостройках. Доходность от аренды таких квартир выросла до 6,3 процента годовых.

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      Виктория Клабукова
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