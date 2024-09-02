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19:22, 2 сентября 2024Силовые структуры

Поджигатель поста на железной дороге заявил о «неизвестном из ФСБ»

Задержанный за поджог на ж/д в Подмосковье заявил, что сделал это из-за долгов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Задержанный по подозрению в совершении поджога поста электросети на перегоне Химки — Сходня в Подмосковье дал признательные показания и рассказал о неизвестном, который под видом сотрудника ФСБ уговорил его пойти на преступление. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, ранее не судимый 27-летний Дмитрий раскаялся в содеянном. Он заявил, что звонивший обещал ему списать долги перед банком, если он подожжет объект на железной дороге.

В ночь на 23 августа поджигатель выкрутил вентиляционные решетки и метнул коктейль Молотова внутрь здания поста, состоящего из двух помещений. В результате огонь уничтожил объект.

31 августа силовики задержали подозреваемого. ФСБ проверяет его показания.

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      Любовь Ширижик
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