В Москве неизвестные сожгли пост секционирования электросети на железной дороге

В Москве неизвестные подожгли железнодорожный пост. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, ночью 23 августа загорелся пост секционирования электросети, расположенный на перегоне «Химки-Сходня» Октябрьской железной дороги и состоящий из двух помещений. Выяснилось, что кто-то выкрутил вентялиционные решетки и забросил туда коктейль Молотова.

Отмечается, что пост выгорел полностью. Он использовался для перераспределения электроэнергии между соседними участками. Полицейские уже изъяли с места происшетвия бутылку с горючей жидкостью. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 47-летнего гражданина Казахстана, снимавшего на телефон военкомат. Рассматривается версия, что он помогал планировать диверсию.

