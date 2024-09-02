Польша заявила об обязанности сбивать ракеты России над Украиной. Что об этом думают в НАТО и как это повлияет на СВО?

Сикорский назвал обязанностью Польши сбивать ракеты ВС РФ над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна обязана сбивать российские ракеты над Украиной до того, как они попадут в ее воздушное пространство. К аналогичным действиям он призвал и другие государства, граничащие с Украиной.

По словам Сикорского, несмотря на мнение НАТО по этому вопросу, Польша должна пойти на этот шаг, чтобы обеспечить безопасность своих граждан. «Лично я придерживаюсь мнения, что, когда вражеские ракеты приближаются к нашему воздушному пространству, это было бы законной самообороной», — сказал глава польского МИД.

А членство в НАТО, отметил он, не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства. «Это наша конституционная обязанность», — подчеркнул Сикорский.

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Польша подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, в котором обе страны обязались изучить «возможность перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и БПЛА, запущенных в направлении территории Польши». Генсек НАТО Йенс Столтенберг отклонил это предложение, поскольку оно грозит альянсу «стать частью конфликта» и втянуть его в войну с Россией.

По мнению западных чиновников, Украина подталкивает своих союзников к более активному участию в конфликте, в том числе путем предоставления противовоздушного прикрытия над Западной Украиной из батарей, расположенных на территории НАТО.

В НАТО ответили на заявление Сикорского

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ напомнил, что в альянсе принято обсуждать решение, потенциально опасные для союзников. Он также отметил, что Польша всегда консультировалась перед принятием подобных решений.

«В НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем ввязываться во что-то, что может иметь последствия для всех нас, — и наши польские союзники всегда были безупречны в консультировании внутри альянса», — сказал Джоанэ.

По его словам, НАТО безусловно уважает «суверенное право каждого союзника обеспечивать национальную безопасность» и планирует продолжать помощь Украине, однако будет делать все возможное, чтобы избежать эскалации конфликта.

Ранее Польша отказалась от идеи сбивать российские ракеты над Украиной

Незадолго до заявления Сикорского замминистра обороны Польши Павел Залевский сообщал, что страна не будет сбивать российские ракеты над Украиной, как того хочет ее президент. Польша и без того значительно усилила противовоздушную оборону Киева, добавил чиновник.

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«Мы не рассматриваем ни в каком формате то, что является одним из ожиданий Украины, то есть возможность сбивать ракеты или дроны с территории Польши», — сказал он.

Кроме того, Польша отказалась принимать участие в обучении солдат ВСУ на территории Украины. Варшава выступает за обучение только на территории Европейского союза, так как считает его более эффективным.