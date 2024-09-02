Поставщиков некачественных бронежилетов Российской армии оставили в СИЗО

Суд продлил арест 4 фигурантам дела о поставках бронежилетов ВС России

Басманный суд Москвы оставил под арестом до 3 декабря четырех фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы (ВС) России на два миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следственных органов о продлении меры пресечения в виде содержания в СИЗО Сергею Семенихину, Виктору Астапенко, Александру Ермакову и Вячеславу Портянникову.

Также по делу о мошенничестве в крупном размере арестованы гендиректора группы «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финдиректор Виктория Антонова.

По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны в рамках госконтракта на поставку средств защиты. Компания поставила армии не менее 20 040 бронежилетов, которые не отвечают принятым нормативам.