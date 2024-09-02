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16:53, 2 сентября 2024Экономика

Прилучный назвал самый комфортный город для жизни

Актер Прилучный назвал отличительным качеством москвичей работу до отказа

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Актер Павел Прилучный заявил, что считает Москву наиболее комфортным местом, без которого ему тяжело. Любимый город он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

По мнению артиста, главным отличительным качеством москвичей является «работа до отказа», в связи с чем доступность различных услуг в российской столице находится на высоком уровне. «Я очень люблю Москву, мне здесь абсолютно комфортно. Если я уезжаю в другой город больше чем на неделю, мне очень тяжело. Люди там медленно работают, медленно ходят, когда я это вижу, внутри все закипает. Москвичи понимают, что деньги можно заработать только своим трудом, поэтому все работают до отказа. Если в других городах практически все закрывается в десять, то в Москве можно найти все что угодно в любое время дня и ночи. И это замечательно», — убежден Прилучный. Он также отметил красоту архитектуры центра столицы, а также положительные изменения, которые произошли в последние годы, включая реновацию и отказ от наружной рекламы.

Ранее в этот же день стендап-комик Дмитрий Коваль сравнил московское метро с нью-йоркским в пользу первого. По мнению юмориста, подземка зарубежного мегаполиса напоминает «обоссанный подъезд где-нибудь в Девяткино», а российской столицы — Третьяковскую галерею.

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