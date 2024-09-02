Прилучный назвал самый комфортный город для жизни

Актер Прилучный назвал отличительным качеством москвичей работу до отказа

Актер Павел Прилучный заявил, что считает Москву наиболее комфортным местом, без которого ему тяжело. Любимый город он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

По мнению артиста, главным отличительным качеством москвичей является «работа до отказа», в связи с чем доступность различных услуг в российской столице находится на высоком уровне. «Я очень люблю Москву, мне здесь абсолютно комфортно. Если я уезжаю в другой город больше чем на неделю, мне очень тяжело. Люди там медленно работают, медленно ходят, когда я это вижу, внутри все закипает. Москвичи понимают, что деньги можно заработать только своим трудом, поэтому все работают до отказа. Если в других городах практически все закрывается в десять, то в Москве можно найти все что угодно в любое время дня и ночи. И это замечательно», — убежден Прилучный. Он также отметил красоту архитектуры центра столицы, а также положительные изменения, которые произошли в последние годы, включая реновацию и отказ от наружной рекламы.

Ранее в этот же день стендап-комик Дмитрий Коваль сравнил московское метро с нью-йоркским в пользу первого. По мнению юмориста, подземка зарубежного мегаполиса напоминает «обоссанный подъезд где-нибудь в Девяткино», а российской столицы — Третьяковскую галерею.