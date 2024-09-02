Путин дал интервью накануне визита в Монголию

Путин: партнерство Москвы и Улан-Батора является одним из приоритетов для России

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие всестороннего партнерства с Монголией — один из приоритетов внешней политики России на евразийском направлении. Интервью российского главы опубликовано в монгольской газете «Оноодор» в преддверии его визита в Улан-Батор, говорится на сайте Кремля.

Политик отметил, что оба государства связывают многие десятилетия плодотворного сотрудничества практически во всех сферах — сегодня развиваются политические контакты, сотрудничество в области обороны и безопасности. Помимо этого, взаимодействие между странами идет и по линии партий и общественных организаций.

Также Путин назвал востребованным механизм трехстороннего сотрудничества России, Монголии и Китая.

Вечером 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом с целью участия в праздновании 85-летия победы советских и монгольских войск в битве на Халхин-Голе. Уточняется, что со своим монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом они проведут переговоры в узком и расширенном составах, а также подпишут двусторонние документы.