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10:39, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

Путин сравнил российскую и западную журналистику

Путин заявил, что журналистика в России свободна в отличие от западной

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин высказался об отечественной и западной журналистике. Об этом он порассуждал в интервью монгольскому изданию «Оноодор», его текст доступен на сайте Кремля.

«В России средства массовой информации свободны. Это твердо гарантировано Конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере», — заявил российский лидер. Он уточнил, что представители власти конструктивно взаимодействуют с различными медиа.

На Западе же, по мнению главы российского государства, ситуация со СМИ отличается. Путин заявил, что в иностранных СМИ власти вводят прямую цензуру против российских медиа. По словам президента, это противоречит демократическим принципам.

Ранее Путин заявил о травле российских журналистов на Западе. По его мнению, это происходит из-за желания западных властей спрятаться от неудобных фактов.

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