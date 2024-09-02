Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:33, 2 сентября 2024Россия

Путин заявил о травле Западом российских журналистов

Путин: Запад развернул откровенную травлю российских журналистов

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Global Look Press

Страны Запада развернули против российских журналистов откровенную травлю с целью сокрытия правды и неудобных фактов. Об этом в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил президент России Владимир Путин.

«Практически во всех западных странах, где пытаются работать наши журналисты, им чинят различные препоны. Чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе развернули откровенную травлю российских корреспондентов», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что подобный подход противоречит демократическим ценностям и свободе слова. Путин отметил, что Запад, который считает себя «эталоном свободы», без разбора вешает ярлык «кремлевских пропагандистов» на всех неудобных журналистов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украина стала разменной монетой для геополитических амбиций Запада. Он подчеркнул, что Запад планомерно насаждал концепцию, по которой Россия является вечным врагом Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Этническая банда довела участника СВО до суицида. Полиция игнорировала просьбы ветерана защитить его от вымогателей

      Путин назвал передачу Крыма Украине подарком Хрущева

      В Германии рассказали о катастрофе в стране

      Путин заявил об определяющих политику Украины неонацистах

      Путин заявил о негативной роли политики СССР в ситуации на Украине

      В Донецке нашли характерные для снарядов НАТО фрагменты

      Новый стелс-беспилотник Vanguard совершил первый полет

      Путин заявил о травле Западом российских журналистов

      Популярная модель показала фигуру в бикини

      Путин назвал Украину разменной монетой для амбиций Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше