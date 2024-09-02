Путин заявил о травле Западом российских журналистов

Путин: Запад развернул откровенную травлю российских журналистов

Страны Запада развернули против российских журналистов откровенную травлю с целью сокрытия правды и неудобных фактов. Об этом в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил президент России Владимир Путин.

«Практически во всех западных странах, где пытаются работать наши журналисты, им чинят различные препоны. Чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе развернули откровенную травлю российских корреспондентов», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что подобный подход противоречит демократическим ценностям и свободе слова. Путин отметил, что Запад, который считает себя «эталоном свободы», без разбора вешает ярлык «кремлевских пропагандистов» на всех неудобных журналистов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украина стала разменной монетой для геополитических амбиций Запада. Он подчеркнул, что Запад планомерно насаждал концепцию, по которой Россия является вечным врагом Украины.