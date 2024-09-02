Путин заявил о необходимости соблюдения законов России иностранными СМИ

Путин: иностранные СМИ в России должны понимать необходимость соблюдения законов

Аккредитованные в России иностранные журналисты и СМИ должны осознавать необходимость соблюдения российских законов для соблюдения баланса между вопросами свободы прессы и национальной безопасности. Об этом в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, российские власти продолжают конструктивное взаимодействие с разными СМИ, несмотря на различия в их редакционной политике. Президент подчеркнул, что от них требуется лишь одно — соблюдать российское законодательство

«Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране. Таким образом, будет сохранен необходимый баланс между свободой прессы и национальной безопасностью», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада развернули против российских журналистов откровенную травлю с целью сокрытия правды и неудобных фактов. Он также отметил, что Запад, который считает себя «эталоном свободы», без разбора вешает ярлык «кремлевских пропагандистов» на всех неудобных журналистов.