Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:37, 2 сентября 2024Россия

Путин заявил о необходимости соблюдения законов России иностранными СМИ

Путин: иностранные СМИ в России должны понимать необходимость соблюдения законов

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Аккредитованные в России иностранные журналисты и СМИ должны осознавать необходимость соблюдения российских законов для соблюдения баланса между вопросами свободы прессы и национальной безопасности. Об этом в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, российские власти продолжают конструктивное взаимодействие с разными СМИ, несмотря на различия в их редакционной политике. Президент подчеркнул, что от них требуется лишь одно — соблюдать российское законодательство

«Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране. Таким образом, будет сохранен необходимый баланс между свободой прессы и национальной безопасностью», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада развернули против российских журналистов откровенную травлю с целью сокрытия правды и неудобных фактов. Он также отметил, что Запад, который считает себя «эталоном свободы», без разбора вешает ярлык «кремлевских пропагандистов» на всех неудобных журналистов.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Неонацисты во власти и разменная монета для амбиций Запада. Путин назвал главные причины трагедии на Украине

      Боец ВСУ рассказал о сдаче в плен в первом же бою

      Путин заявил о необходимости соблюдения законов России иностранными СМИ

      В Белгороде прозвучала серия взрывов

      Для S.T.A.L.K.E.R. 2 запланировали несколько дополнений

      Обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязани признал свою вину

      В Киеве прозвучали взрывы

      Парень заметил слежку и обнаружил во дворе дома жуткую картину

      На Камчатке объявили траур по погибшим при крушении вертолета

      В США сообщили о тяжелом ударе для Шольца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше