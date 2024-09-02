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07:02, 2 сентября 2024Мир

Путин заявил об обсуждении поставок дешевого газа с Монголией

Путин: Россия и Монголия обсуждают вопрос поставок топлива по льготным ценам

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Россия и Монголия обсуждают вопрос поставок топлива по льготным ценам, соответствующее соглашение сейчас прорабатывается. Об этом в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Улан-Батор сможет использовать часть дешевого газа, который будет идти из России в Китай через территорию Монголии по трубопроводу «Союз Восток». Также страны обсуждают возможность развития других экономических проектов, включая модернизацию Улан-Баторской железной дороги и реконструкцию ТЭЦ-3 монгольской столицы.

«Кстати, если изначально монгольские партнеры хотели ограничиться только транзитной ролью, то сейчас рассматривается возможность использования части дешевого трубопроводного газа для развития вашей экономики и инфраструктуры», — сообщил президент.

Ранее стало известно, что во втором квартале 2024 года страны Европейского союза (ЕС) импортировали больше газа из России, чем из США. Российский газ составил 17 процентов от европейского импорта данного ресурса. Для поставок были использованы три маршрута, включая продолжающий функционировать украинский транзит.

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      Артём Верейкин
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