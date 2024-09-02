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12:21, 2 сентября 2024Экономика

Россияне назвали главные причины оформления банковских карт

«Банки.ру»: большинство россиян заводят кредитку для повседневного использования

Фото: Yegor Larin / Shutterstock / Fotodom

Самая частая причина оформления россиянами банковских карт — это их повседневное использование. Таковы итоги проведенного сервисом «Банки.ру» опроса, результаты которого оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Для этих целей дебетовую карту оформляют 42 процента клиентов, а кредитку — 37 процентов. Кроме того, 27 процентов респондентов признались, что заводят дебетовую карту ради бонусов и кэшбэков. Что касается кредитных карт, то 29 процентов россиян обзаводятся ими ради совершения определенных покупок.

Для 14 процентов опрошенных причиной оформить дебетовую карту стали выгодные условия, предложенные банком. Еще 13 процентов решили получить кредитку вместе с другими банковскими продуктами. А вот для развития бизнеса и те и другие карточку заводят реже всего — два процента для дебетовых и четыре процента для кредитных карт соответственно.

Большинство участников опроса сказали, что пользуются именно физической банковской картой в качестве средства безналичной оплаты. Для держателей дебетовых карт этот показатель составил 55 процентов. На втором месте (26 процентов) — переводы через систему быстрых платежей. Кроме того, один-два процента россиян вообще избегают безналичной оплаты.

В начале августа выяснилось, что большинство жителей России используют только одну кредитную карту и не хотят заводить больше. В целом граждане страны настороженно относятся к такому продукту. Чаще всего им не нравятся условия снятия наличных и комиссии за переводы.

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      Кирилл Луцюк
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