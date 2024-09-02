Россиянин передавал данные о российской ПВО Украине и попался ФСБ

ФСБ задержала жителя Керчи за передачу данных о ПВО Крыма Украине

Сотрудники силовых структур задержали 23-летнего жителя Керчи, который передавал данные о противовоздушной обороне (ПВО) Республики Крым Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный сам установил контакт с представителями украинских спецслужб. По заданию куратора он собирал и передавал сведения о местах дислокации российских средств ПВО на территории Крыма.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене. У злоумышленника изъяли средства связи, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб.

