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07:30, 2 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился со случайным знакомым и попал под суд

В ЯНАО будут судить мужчину, зарезавшего случайного знакомого

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд рассмотрит дело в отношении 42-летнего местного жителя, расправившегося с новым знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 17 июня 2024 года в Муравленко обвиняемый около магазина познакомился с мужчиной. Он пригласил случайного приятеля к себе домой на застолье. Однако в квартире россияне поссорились. Тогда хозяин жилища потребовал гостя уйти, но тот отказался. Злоумышленник схватил нож и вонзил в шею собутыльника.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Отмечается, что ранее фигурант уже был судим. Сейчас он арестован.

Ранее стало известно, что в Пермском крае МВД разослало по отделам полиции ориентировку на рыжеволосого хромого мужчину, подозреваемого в расправе над жительницей Чусовой и ее семилетней дочерью.

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      Екатерина Кашурникова
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