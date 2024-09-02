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22:11, 2 сентября 2024Россия

Россиянин укусил обыскивавшего его полицейского

Петербуржец укусил полицейского, пытавшегося забрать у него таблетки

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

29-летний петербуржец укусил полицейского, пытавшегося забрать у него таблетки во время обыска. Об этом сообщило издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Калининском районе. Стражи порядка задержали мужчину за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. В ходе обыска полицейские нашли у петербуржца неизвестные таблетки.

Во время оформления документов задержанный попытался проглотить изъятое вещество, а после вмешательства полицейского укусил его. Стражу порядка вызвали скорую помощь.

Ранее в Шереметьево пьяный 29-летний пассажир укусил полицейского во время задержания. Мужчина летел из Иркутска в Москву. Во время полета он начал вести себя неадекватно, поэтому пилоты вызвали полицейских. По прилете дебошира ждал наряд. Во время задержания он укусил сотрудника МВД.

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      Евгений Силаев
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