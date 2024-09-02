Россиянка вернулась из отпуска матерью и безработным мужчиной

В Санкт-Петербурге женщина ушла в отпуск, родила и сменила пол

Жительница Санкт-Петербурга ушла в отпуск по родам и уходу за ребенком, стала матерью и стала безработным мужчиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По словам Лебедевой, в отпуске россиянка сначала родила, а затем сменила пол и документы, а когда отпуск закончился и она попыталась вернуться на работу, то выяснила, что фирма, в которой она работала, перестала существовать.

«Истец обращается в суд и просит установить факт прекращения трудовых отношений», — сообщила представитель пресс-службы судов Петербурга. Лебедева также процитировала расхожую фразу о трех вещах, которые должен сделать настоящий мужчина.

«Осталось посадить дерево и построить дом», — написала она, подразумевая, что сменившая пол россиянка успела родить ребенка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигрантка, в 2021 году сменившая в паспорте пол на мужской, захотела выйти замуж и обратилась в районный суд с требованием обязать ЗАГС вернуть информацию в документах в исходное состояние.