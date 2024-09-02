Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 2 сентября 2024Россия

Россиянка вернулась из отпуска матерью и безработным мужчиной

В Санкт-Петербурге женщина ушла в отпуск, родила и сменила пол

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Жительница Санкт-Петербурга ушла в отпуск по родам и уходу за ребенком, стала матерью и стала безработным мужчиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По словам Лебедевой, в отпуске россиянка сначала родила, а затем сменила пол и документы, а когда отпуск закончился и она попыталась вернуться на работу, то выяснила, что фирма, в которой она работала, перестала существовать.

«Истец обращается в суд и просит установить факт прекращения трудовых отношений», — сообщила представитель пресс-службы судов Петербурга. Лебедева также процитировала расхожую фразу о трех вещах, которые должен сделать настоящий мужчина.

Материалы по теме:
Закон о пропаганде ЛГБТ: что это такое и за что можно получить штраф?
Закон о пропаганде ЛГБТ:что это такое и за что можно получить штраф?
3 июня 2024
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?» Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?»Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
27 октября 2022
«Голубые роились вокруг меня» Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
«Голубые роились вокруг меня»Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
19 июля 2022

«Осталось посадить дерево и построить дом», — написала она, подразумевая, что сменившая пол россиянка успела родить ребенка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигрантка, в 2021 году сменившая в паспорте пол на мужской, захотела выйти замуж и обратилась в районный суд с требованием обязать ЗАГС вернуть информацию в документах в исходное состояние.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России начали охватывать Угледар с флангов

      Начальник администрации Покровска Добряк заявил строительстве укреплений в городе

      В столице подорожал один вид квартир-студий

      В Молдавии социалист обошел Санду

      В Кремле раскрыли планы Путина на предстоящие выборы в Москве

      Пассажира выгнали из самолета из-за футболки с Трампом

      Россиянин передавал данные о российской ПВО Украине и попался ФСБ

      Россиянка вернулась из отпуска матерью и безработным мужчиной

      Дзюба тремя словами оценил трансфер Соболева в «Зенит»

      В России ответили на предложение Тайваня к Китаю отобрать российский Дальний Восток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше