Россиянкам с больными почками отказали в социальном автобусе

В Крыму двум женщинам с больными почками отказали в социальном автобусе

В Крыму двум женщинам из Симферопольского района с больными почками отказали в социальном автобусе, чтобы ездить на гемодиализ. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Как выяснило издание, россиянкам, чтобы выжить необходимо трижды в неделю проводить процедуру по очистке крови. Путь до больницы занимает час-полтора в один конец.

В селах, где живут женщины, практически нет транспорта, поэтому им приходится вызывать такси. Как разузнал «Mash на Мойке», физические нагрузки пациенткам запрещены, тряска в переполненном транспорте также противопоказана.

По закону больница должна организовать бесплатную перевозку, однако этого не сделали. Местные власти предложили жительницам поездки по ценам, как в такси: 13 рублей за километр и почти 400 рублей за ожидание, пока женщины на процедурах.

Специальный транспорт не дают: россиянки обращались в сельсовет, поликлинику и даже в республиканское управление Минздрава. Всюду им ответили, что не хватает водителей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сестре бойца специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в получении «гробовых» из-за его последнего диагноза.