Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:17, 2 сентября 2024Из жизни

Россиянке оторвало палец обручальным кольцом

Женщине из Москвы пришили палец после того, как его оторвало обручальным кольцом

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Жительница Москвы лишилась пальца, когда убиралась дома. Об этом пишет «Агентство "Москва"».

Женщина занималась домашними делами, когда зацепилась за какой-то предмет краем обручального кольца. Не заметив этого, она сильно дернула рукой. От резкого движения безымянный палец оторвался. Пострадавшая вызвала скорую помощь.

Пострадавшую госпитализировали в Центр микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева и провели срочную операцию. Врачам удалось пришить палец на место: они сшили сухожилия, вены и артерию.

Материалы по теме:
«Она оперировала на кухне» Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
«Она оперировала на кухне»Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
1 января 2021
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021

Пациентку уже выписали, ей предстоит период рабилитации.

Ранее сообщалось, что жителю США оторвало часть большого пальца дверью автомобиля BMW X5 с функцией «плавного закрытия». Посл происшествия он приехал в ближайшую больницу, держа в руке большой палец.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в Монголию. Евросоюз обеспокоен этим визитом из-за ордера МУС

      SHAMAN рассказал о своих крестьянских корнях

      В США признали ошибку в пользу соперницы россиянки на US Open

      В Турции избили американского солдата из-за поддержки Израиля

      Польшу уличили в планах сбивать ракеты России без участия НАТО

      Врач назвал водку одним из самых опасных видов алкоголя

      Патрушев рассказал о современном оружии России

      Сын Балабанова предложил поставить памятник режиссеру

      Качество вьетнамского пива оценили

      Отар Кушанашвили раскрыл новые подробности лечения от рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше