Россиянке оторвало палец обручальным кольцом

Жительница Москвы лишилась пальца, когда убиралась дома. Об этом пишет «Агентство "Москва"».
Женщина занималась домашними делами, когда зацепилась за какой-то предмет краем обручального кольца. Не заметив этого, она сильно дернула рукой. От резкого движения безымянный палец оторвался. Пострадавшая вызвала скорую помощь.
Пострадавшую госпитализировали в Центр микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева и провели срочную операцию. Врачам удалось пришить палец на место: они сшили сухожилия, вены и артерию.
Пациентку уже выписали, ей предстоит период рабилитации.
Ранее сообщалось, что жителю США оторвало часть большого пальца дверью автомобиля BMW X5 с функцией «плавного закрытия». Посл происшествия он приехал в ближайшую больницу, держа в руке большой палец.