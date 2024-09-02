Россиянке оторвало палец обручальным кольцом

Женщине из Москвы пришили палец после того, как его оторвало обручальным кольцом

Жительница Москвы лишилась пальца, когда убиралась дома. Об этом пишет «Агентство "Москва"».

Женщина занималась домашними делами, когда зацепилась за какой-то предмет краем обручального кольца. Не заметив этого, она сильно дернула рукой. От резкого движения безымянный палец оторвался. Пострадавшая вызвала скорую помощь.

Пострадавшую госпитализировали в Центр микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева и провели срочную операцию. Врачам удалось пришить палец на место: они сшили сухожилия, вены и артерию.

Пациентку уже выписали, ей предстоит период рабилитации.

Ранее сообщалось, что жителю США оторвало часть большого пальца дверью автомобиля BMW X5 с функцией «плавного закрытия». Посл происшествия он приехал в ближайшую больницу, держа в руке большой палец.