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12:44, 2 сентября 2024Силовые структуры

Российский школьник с игрушечным оружием в руках спровоцировал полицейскую проверку

В Бурятии шестиклассник с игрушечным оружием и в каске пришел к школе

Кадр: Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»

В Улан-Удэ, Бурятия, полиция начала проверку после того, как 12-летний местный житель переоделся в страйкбольное обмундирование, взял с собой игрушечное оружие и пришел к школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по региону.

Силовики выяснили, что сразу после школьной линейки шестиклассник отправился домой, переоделся и пошел за другом, с которым хотел вместе поиграть. Ранее Telegram-канал «Весь Улан-Удэ» сообщал, что около школы №17 заметили подростка в балаклаве, каске и с автоматом в руках.

16 августа стало известно, что житель Читы ограбил подростков с помощью игрушечного пистолета. Его задержали.

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      Варвара Митина
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