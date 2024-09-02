Российский школьник с игрушечным оружием в руках спровоцировал полицейскую проверку

В Бурятии шестиклассник с игрушечным оружием и в каске пришел к школе

В Улан-Удэ, Бурятия, полиция начала проверку после того, как 12-летний местный житель переоделся в страйкбольное обмундирование, взял с собой игрушечное оружие и пришел к школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по региону.

Силовики выяснили, что сразу после школьной линейки шестиклассник отправился домой, переоделся и пошел за другом, с которым хотел вместе поиграть. Ранее Telegram-канал «Весь Улан-Удэ» сообщал, что около школы №17 заметили подростка в балаклаве, каске и с автоматом в руках.

16 августа стало известно, что житель Читы ограбил подростков с помощью игрушечного пистолета. Его задержали.