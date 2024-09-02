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15:23, 2 сентября 2024Бывший СССР

Российский военный Йети выжил под обстрелами в поле после месяца без еды

Боец ВС РФ Йети выжил под обстрелами в поле под Клещеевкой после месяца без еды

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Российский военный с позывным Йети провел около месяца в поле в Донецкой народной республике (ДНР) без еды и выжил. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

По информации журналистов, 51-летний военный был одним из бойцов спецназа «Ахмат». Во время сражений он отбился от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и остался с контузией в поле под Клещеевкой без воды, еды, обуви и связи.

В результате военнослужащий провел на данных позициях под обстрелами около месяца, прежде чем его смогли эвакуировать бойцы армии России. Все это время он пил дождевую воду. При этом Йети уговаривал солдат оставить его, так как за ним охотился украинский беспилотный летательный аппарат. После успешной эвакуации истощенного мужчину отправили в госпиталь.

Ранее стало известно, что двое российских военных отразили массированную атаку дронов ВСУ на покровском направлении в ДНР. Бойцы ВС России не только успешно отвернулись от беспилотников, но и сбили часть из них при помощи стрелкового оружия.

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      Екатерина Грищенко
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