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10:17, 27 августа 2024Бывший СССР

Двое российских военных отразили массированную атаку дронов ВСУ

Двое российских военных отразили массированную атаку дронов ВСУ в ДНР

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российские военные отразили массированную атаку FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Двое бойцов Вооруженных сил (ВС) России смогли увернуться от всех атак и сбить часть украинских беспилотных летательных аппаратов из стрелкового оружия. По информации Telegram-канала, данные события произошли в Донецкой народной республике (ДНР), на покровском направлении.

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26 августа президент Украины Владимир Зеленский называл самый сложный участок фронта для ВСУ на территории ДНР. По его словам, наиболее трудным для украинской армии остается покровское направление, так как на нем отмечается больше всего российских штурмов.

Ранее украинский аналитический проект Deep State признавал успехи ВС России в ДНР. По данным ресурса, российские военные продвинулись на покровском и торецком направлениях.

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      Екатерина Грищенко
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