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07:30, 2 сентября 2024Ценности

«Самая сексуальная спортсменка мира» показала лицо без макияжа

Алиса Шмидт

Алиса Шмидт. Кадр: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала внешность без макияжа. Кадры появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя легкоатлетка запечатлела себя во время пробежки. Она предстала в черном спортивном топе-бра и мини-шортах.

Знаменитость уложила волосы в высокий хвост и отказалась от косметики, запечатлев лицо крупным планом.

Ранее в августе лишенная бронзовой медали Олимпийских игр 2024 года американская гимнастка Джордан Чайлз показала фигуру в бикини.

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      Карина Черных
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