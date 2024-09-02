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07:30, 2 сентября 2024Из жизни

Секс с женой отравил мужчину

В Ливане зарегистрирован первый случай пищевого отравления через половые органы

Фото: Freepik

Врачи из Ливана вылечили первый случай пищевого отравления рисом через половые органы. Случай был описан в медицинском журнале Annals of Medicine & Surgery.

38-летний мужчина обратился к урологам в Американском университете в Бейруте после того, как у него на пенисе появились отек и покраснение. Как выяснилось, незадолго до появления этих симптомов он занимался сексом с женой. Сразу после полового акта мужчина почувствовал сильное недомогание и тошноту, затем последовали приступ рвоты и диарея.

На пенисе мужчины обнаружили бактерии, относящиеся к виду Bacillus cereus. Обычно они появляются в вареном рисе, когда он портится. Именно вареный рис мужчина ел за день до происшествия.

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Медики пришли к выводу, что рвоту и диарею вызвал испорченный рис. Капельки рвоты или диареи с высокой концентрацией бактерий попали на пенис мужчины, а недавний половой акт увеличил его восприимчивость к микроорганизмам из-за расширенных кровеносных сосудов.

Мужчину лечили фузидовой кислотой, которую используют для лечения глазных инфекций. Пациенту также наказали правильно мыть пораженную область и избегать секса и мастурбации, пока она не заживет. Через месяц все симптомы прошли.

Ранее сообщалось, что в Индонезии мужчине ампутировали пенис после затянувшейся на неделю эрекции. Причиной необычного симптома стал рак.

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      Антонина Черташ
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