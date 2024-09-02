СК начал проверку из-за информации об издевательствах в доме-интернате Ингушетии

В Ингушетии проверяют сообщения об издевательствах над пациентами интерната

В Республике Ингушетия сотрудники Следственного комитета России (СКР) организовали проверку после появившейся в ряде СМИ информации о нарушении прав подопечных психоневрологического дома-интерната. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает республиканское управление СКР.

Следователи намерены провести осмотр территории, опросить сотрудников и назначить ряд судебных экспертиз для установления обстоятельств ЧП. После будет принято процессуальное решение. Об издевательствах над подопечными дома-интерната, 1 сентября сообщил Telegram-канал издания Baza. По данным издания, людей держали голыми и приковывали к лавкам.

Отмечалось, что в расположенный в селе Пседах психоневрологический дом-интернат направляли инвалидов, которые не могут обслуживать себя сами, или тех, кому требуется специальная медицинская и психиатрическая помощь. Родственникам обещали достойный уход. Позже ряд сотрудников рассказали о нравах учреждения. На одном из видео, снятом в интернате, люди едят руками из металлических мисок, сидя на кафельном полу.

Родственники больных рассказали, что уже не первый год добиваются наказания для персонала и руководителя интерната.

В мае сообщалось, что в Приморском крае экс-главврача российской психбольницы осудят за присвоение 14 миллионов рублей.