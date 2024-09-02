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20:58, 2 сентября 2024Экономика

Стали известны новые подробности о жилье задержанного замкомандующего военным округом

У сына замкомандующего военным округом Муминджанова есть квартира в элитном ЖК

Кадр: Telegram-канал SHOT

У сына замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, задержанного по подозрению в получении взятки более чем в 20 миллионов рублей, есть квартира в элитном жилом комплексе (ЖК) Москвы. Новые подробности о недвижимости его семьи стали известны Telegram-каналу SHOT.

Речь идет о квартире, распложенной в ЖК «Маршал» на улице Маршала Рыбалко. Двухкомнатная квартира площадью 58 квадратных метров принадлежит Истаму Муминджанову, который в данный момент проживает в ней. Примерная стоимость такого жилья составляет около 30 миллионов рублей. Кроме того, в собственности у Истама находится автомобиль BMW X1 XDrive стоимостью около 2 миллионов рублей.

Дело генерал-майора Муминджанова связано с периодом его работы на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил России, он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в 20 миллионов рублей. Муминджанов проходит по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Известно, что в собственности замкомандующего военным округом и его семьи находится недвижимость на сумму 120 миллионов рублей.

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      Полина Кислицына
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