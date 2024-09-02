Стало известно о новых пострадавших при массированном обстреле Белгорода

Гладков: число пострадавших при массированном обстреле Белгорода увеличилось

Число пострадавших при массированном обстреле Белгорода и Белгородского района увеличилось. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По данным главы региона, в детскую областную клиническую больницу самостоятельно обратилась 16-летняя девушка из поселка Дубовое Белгородского района. У нее диагностировали непроникающее ранение мягких тканей головы.

Позднее за медицинской помощью в городскую больницу Белгорода обратился мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Утром в понедельник, 2 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородской области. Были атакованы детский сад, коммерческий объект, а также жилые дома и автомобили.