Стало известно о цели ударов по Киеву

«Военная хроника»: целью ударов по Киеву был военный завод «Артем»

Целью ночных ударов по Киеву стал военный завод «Артем», передает Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что в результате удара мог быть уничтожен один из цехов завода. Предприятие находится в Шевченковском районе города.

Киевский завод имени Артема — созданное в советское время предприятие, выпускающее продукцию военного назначения. Среди изделий «Артема» — авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух», противотанковые управляемые ракеты и другие виды боеприпасов.

О пожаре на предприятии в Шевченковском районе сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Тогда он не уточнил о каком именно предприятии идет речь.