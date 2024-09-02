Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:42, 2 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о цели ударов по Киеву

«Военная хроника»: целью ударов по Киеву был военный завод «Артем»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Целью ночных ударов по Киеву стал военный завод «Артем», передает Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что в результате удара мог быть уничтожен один из цехов завода. Предприятие находится в Шевченковском районе города.

Киевский завод имени Артема — созданное в советское время предприятие, выпускающее продукцию военного назначения. Среди изделий «Артема» — авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух», противотанковые управляемые ракеты и другие виды боеприпасов.

О пожаре на предприятии в Шевченковском районе сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Тогда он не уточнил о каком именно предприятии идет речь.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область

      Бывший футболист сборной России рассказал об угрозах после Евро-2020

      В МИД заявили о размещении Данией запрещенных ракет

      В мозге обнаружили новый механизм обучения

      Россиянин расправился с новорожденной дочерью и спрятал ее на веранде

      Уиллем Дефо перевел русскую поговорку на английский

      Мужчина сбежал в соседнюю страну из-за родственников возлюбленной

      МИД России пообещал жесткую реакцию на недружественные шаги Запада

      Путин высказался о темпах наступления России в Донбассе

      Путин рассказал школьникам о вреде короткого сна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше