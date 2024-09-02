Стилистка назвала способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды

Белорусский стилист Лабодина: брюки и юбки с высокой посадкой скрывают живот

Белорусская стилистка Катерина Лабодина назвала способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды. Ее комментарий публикует «Смартпресс».

Так, справиться с данной проблемой помогут платья прямого кроя, платья модели «трапеция» и с запахом. «И обратите внимание на фасоны с V-образным вырезом в районе декольте», — добавила эксперт.

В то же время она посоветовала выбирать вещи свободного кроя и брюки и юбки с завышенной талией. «Высокая посадка визуально вытянет силуэт и поможет "подобрать" живот», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, предпочтительно носить предметы гардероба из тканей умеренной плотности без выраженной фактуры, например из плотного хлопка и костюмного полотна, отметила специалистка.

Ранее в августе стилистка Ольга Абашева назвала россиянкам подчеркивающую недостатки фигуры одежду.