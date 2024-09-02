Reuters: суд Израиля постановил прекратить всеобщую забастовку

Суд по трудовым спорам Израиля в Тель-Авиве постановил, что всеобщая забастовка, которая остановила большую часть экономики страны, должна прекратиться в понедельник, 2 сентября, в 14:30 по восточноевропейскому времени. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что главный профсоюз Израиля объявил в понедельник всеобщую забастовку, чтобы оказать давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по вопросу соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Председатель федерации профсоюзов Израиля «Гистадрут» Арнон Бар-Давид заявил, что рабочим приказали вернуться на работу, поскольку суд постановил прекратить забастовку.

Ранее стало известно, что число протестующих в Израиле выросло до 700 тысяч человек. Отмечалось, что число участников только на основной демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве составило 550 тысяч.