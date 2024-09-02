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10:38, 2 сентября 2024Бывший СССР

Токаев отверг притеснения в Казахстане по языковому признаку

Токаев заявил, что в Казахстане нет притеснений по языковому признаку

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

В Казахстане нет притеснений по языковому признаку. С таким заявлением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.

«В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному», — отметил он.

По его словам, имеют место отдельные провокации, однако они пресекаются сотрудниками правоохранительных органов. Токаев также пояснил, что подобные инциденты происходят из-за невежества и безответственности граждан.

Ранее Токаев заявил, что референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) пройдет в Казахстане 6 октября. Вопрос строительства АЭС в республике стоит на повестке с начала своего существования. В стране нет ни одной действующей станции.

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