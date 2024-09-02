Трамп испугался успехов демократов в своей игре по оскорблению оппонентов

FT: демократы побеждают Трампа в его игре по оскорблению оппонентов

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп напуган успехами демократов в своей собственной игре по оскорблению оппонентов. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Демократы сейчас побеждают Трампа в его собственной игре. Интеллектуализация, морализаторство, истерия по поводу угрозы Трампа мировой стабильности — все это было слишком скучно и удручающе и слишком явно партийно, чтобы быть убедительным. А вот похихикать над ним (...) — это то, что может понравиться каждому», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Трамп напуган, поскольку привык быть задирой, который придумывает злые шутки, а не являться их объектом. Отмечается, что кандидата от республиканцев «ранит» использование в его адрес слова «странный». Еще до выдвижения на пост вице-президента от демократической партии, Тим Уолц начал использовать это слово, после чего этот курс взяли и другие демократы и их сторонники.

Например, телеканал MSNBC запустил сегмент «Трамп расширяет свою коалицию странностей» после того, как Трамп включил независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего в свою президентскую команду, бывший президент США Барак Обама высмеял «странную» одержимость Трампа размерами толпы на Национальном съезде Демократической партии.

Ранее бывший директор по стратегическим коммуникациям Белого дома при администрации Трампа Алисса Фарах Гриффин заявила, что Трамп нашел достойного соперника в мем-войне перед выборами в лице вице-президента Камалы Харрис. Она отметила, что если раньше только команда Трампа вела активную войну против оппонента в соцсетях, но теперь демократы могут с ними посоперничать.