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12:06, 2 сентября 2024Мир

Трамп заявил о вере Бога в его способность навести порядок в США

Трамп выразил надежду, что Бог верит в его способность навести порядок в США
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Vincent Alban / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил надежду, что Бог верит в его способность исправить США, приведя страну в порядок. Его слова передает The Hill.

«Мне хочется думать, что Бог верит, что я наведу порядок в нашей стране», — заявил бывший американский лидер.

По его словам, США в настоящее время «больны и сломаны». Трамп добавил, что это может быть причиной, по которой ему суждено помочь своему государству.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его во время покушения, чтобы он мог «спасти Америку» и весь мир.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик был ранен в ухо.

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      Елизавета Мытарева
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