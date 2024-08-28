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13:32, 28 августа 2024Мир

Трамп уверовал в свое божественное предназначение спасти мир

Экс-президент США Трамп: Бог спас меня, чтобы я мог спасти Америку и мир

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Бог спас его во время покушения, чтобы он мог «спасти Америку» и, возможно, весь мир. Об этом политик рассказал в интервью с телеведущим Филом Макгроу, также известным как доктор Фил, пишет The Times.

«Если я выиграю, это действительно будет означать, что есть какая-то невероятная сила, которая хочет, чтобы я участвовал в спасении. И, может быть, это больше, чем спасение нации. Может быть, это спасение мира. Знаете, я лажу со всеми этими крутыми парнями», — отметил он.

Кроме того, экс-президент США предположил, что мог бы победить в Калифорнии, если бы Иисус отвечал за голосование в штате. По его словам, некоторые люди получили семь почтовых бюллетеней, что увеличило число голосов демократов в штате, где он проиграл с разницей в 5 103 821 голос в 2020 году.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик был ранен в ухо.

Международное общество сознания Кришны, также известное как Движение Харе Кришна, увидело божественный след в спасении жизни Дональда Трампа. Представитель сообщества Радхарам Дас рассказал, что в июле 1976 года Трамп помог Движению организовать один из главных праздников, связанный с одной из форм Кришны — божеством Джаганнатха. Спустя 48 лет божество отплатило Трампу тем же, спасая его жизнь, заключил представитель движения.

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      Лина Пивоварова
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