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12:03, 2 сентября 2024Бывший СССР

«Укрэнерго» запросила аварийную энергетическую помощь из пяти стран

Украина запросила аварийный импорт электроэнергии из пяти стран

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинская Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» запросила аварийную энергетическую помощь из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии на фоне дефицита электроэнергии. Об этом компания написала в своем Telegram-канале.

«Импорт в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 11 972 мегаватт в час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 788 мегаватт», — пишет «Укрэнерго».

Помимо этого отмечается, что на сегодняшний день полностью или частично обесточены 563 населенных пункта в стране.

Ранее стало известно, что на Украине захотели уволить главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого из-за плохой защиты энергообъектов, что обсуждалось в ходе заседания Ставки президента Украины Владимира Зеленского.

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      Валентин Карант
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