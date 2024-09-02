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13:40, 2 сентября 2024Из жизни

Уснувшего на рельсах мужчину переехал поезд

В штате Мичиган уснувший на рельсах мужчина чуть не потерял руку

Фото: Ann Arbor Fire Department

В американском штате Мичиган мужчина уснул на рельсах и чуть не потерял руку из-за проехавшего поезда. Об этом сообщает Fox News.

20-летний мужчина спал на рельсах, когда его переехал грузовой поезд. Состав двигался с небольшой скоростью, поэтому смог быстро остановиться. Мужчина остался жив, однако его рука застряла между колесом, осью локомотива и частью мотора поезда.

Спасательная операция длилась два часа. Место происшествия находилось на холме, поэтому пожарным приходилось подбираться к путям с помощью лестниц. Врачи уже готовились ампутировать руку, когда ее удалось освободить.

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Пострадавшего доставили в больницу. Предполагается, что причиной произошедшего стало алкогольное опьянение. «Ему следует купить лотерейные билеты. Какая-то высшая сила присматривала за ним», — прокомментировал удачливость спасенного мужчины один из пожарных.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида женщина случайно сбила на машине 12-летнюю дочь в ее первый школьный день. Девочку доставили в больницу.

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      Юлия Юткина
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