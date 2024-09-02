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10:39, 2 сентября 2024Мир

В базе данных избирателей США нашли гимн Украины

Politico: в коде базы данных избирателей Нью-Гэмпшира в США нашли гимн Украины

Фото: Octavio Jones / Reuters

В исходном коде базы данных избирателей штата Нью-Гэмпшир в США нашли гимн Украины. Об этом пишет Politico.

Как сообщается, избирательная комиссия штата обратилась к IT-компании из Коннектикута для замены устаревшей базы избирателей перед предстоящими выборами в ноябре. Однако проводившая проверку безопасности системы компания ReversingLabs обнаружила, что программное обеспечение содержало открытый исходный код и было настроено для подключения к серверам в России.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что разработчик системы отдал часть работы зарубежным специалистам. Один из программистов в ходе работы вставил в исходный код текст гимна Украины в знак солидарности с Киевом. «Это была предотвращенная катастрофа», — заявил изданию знакомый с ходом расследования источник.

Ранее вице-президент США Камала Харрис потребовала провести теледебаты с бывшим президентом страны Дональдом Трампом с включенными микрофонами. По ее словам, у сторон должна быть возможность вести открытую дискуссию.

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      Юрий Леонов
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