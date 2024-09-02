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09:45, 2 сентября 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили об оставивших позиции бойцах ВСУ на юге Селидово

Силовые структуры ДНР: ВСУ оставили позиции у здания больницы на юге Селидово

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили позиции на юге Селидово на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

«Традиционно противник оборудовал позиции в районе больницы и в самом здании. В результате штурмовых действий наших групп уцелевшая часть группы противника была вынуждена уйти», — рассказал источник агентства.

В силовых структурах ДНР также рассказали о попытках командования украинской армии укрепить линию обороны в Селидово. В том числе Киев провел безуспешную переброску бойцов на данный участок фронта. По словам собеседника издания, существенную часть переведенного в Селидово личного состава ВСУ потеряли в результате ударов российской артиллерии.

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      Екатерина Грищенко
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