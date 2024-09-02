В ДНР сообщили об оставивших позиции бойцах ВСУ на юге Селидово

Силовые структуры ДНР: ВСУ оставили позиции у здания больницы на юге Селидово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили позиции на юге Селидово на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

«Традиционно противник оборудовал позиции в районе больницы и в самом здании. В результате штурмовых действий наших групп уцелевшая часть группы противника была вынуждена уйти», — рассказал источник агентства.

В силовых структурах ДНР также рассказали о попытках командования украинской армии укрепить линию обороны в Селидово. В том числе Киев провел безуспешную переброску бойцов на данный участок фронта. По словам собеседника издания, существенную часть переведенного в Селидово личного состава ВСУ потеряли в результате ударов российской артиллерии.