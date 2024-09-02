Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 2 сентября 2024Мир

В ЕС заявили о необходимости участия России в конференции по Украине

Представитель ЕС Стано: участие России в конференции по Украине будет необходимо

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Участие России в мирной конференции по Украине будет необходимо. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано, передает ТАСС.

Стано ответил на вопрос о необходимости участия России в саммите по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что вопрос об участии Москвы находится на усмотрении организаторов.

«Мы уже говорили прежде, что в конце концов участие России будет необходимо», — заявил представитель ЕС. Также евродипломат назвал ключевым участие Китая в следующей конференции по Украине из-за уровня двусторонних отношений с Москвой.

Ранее Зеленский предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди провести в Индии конференцию по урегулированию конфликта на Украине до выборов в США в ноябре. Также сообщается, что проведение встречи в Индии будет воспринято в Киеве как прогресс.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо разобраться с этими бандитами». Путин раскрыл военные планы России до перехода к мирным переговорам с Украиной

      Волонтеры очистили от мусора десятки гектаров заповедных земель

      В Москве трое неизвестных сожгли люксовый автомобиль и сняли преступление на видео

      Власти назвали напряженной ситуацию во Льгове Курской области

      В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

      В Минобороны раскрыли потери ВСУ за все время боев в Курской области

      В Минобороны сообщили об атаках штурмовиков ВСУ в Курской области

      ВС России нанесли удар по расположению «Азова» в Харькове. Боевики превратили торговый центр в военную базу

      Поставки российского газа в страну НАТО взлетели

      «Союз МС-26» состыковали с переходным отсеком «Союза-2.1а»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше