Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:40, 2 сентября 2024Бывший СССР

В Эстонии полиция помешала установке памятника солдату СС

ERR: полиция Эстонии сорвала попытку установки памятника солдату СС в Лихуле

Фото: StockPhotosLV / Shutterstock / Fotodom

Департамент полиции и погранохраны Эстонии сорвал попытку установить памятник солдату СС, который планировалось установить в городе Лихула. Об этом сообщает ERR.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу, 31 августа. Как рассказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт, полицейские забрали монумент, чтобы оценить значение изображенной на нем символики и убедиться, допустима она или противозаконна. Он подчеркнул, что памятник планировали установить на видном месте, хотя запрещенные символы нельзя выставлять публично.

«Монумент, который вчера на хранение взяла полиция, очень похож на памятник, перенесенный из Лихула в 2004 году, и символы могут быть связаны с армией нацистской Германии. Тогда монумент вызывал в обществе конфликты и разногласия, и есть основания полагать, что сейчас это может привести к разделению общества и нарушениям общественного порядка», — заявили в полиции.

Отмечается, что на оригинальном монументе, установленном в августе 2004 года, были изображены военнослужащий в форме СС, а также надпись «Эстонцам, боровшимся против большевизма в 1940-45 годах и за восстановление независимости Эстонии». Памятник был снят в сентябре того же года, сейчас он находится в «Музее борьбы за свободу».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил Европу в возрождении нацизма. По его словам, об этом свидетельствует открытие памятников нацистам в Латвии и Эстонии.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России начали охватывать Угледар с флангов

      В Кремле назвали количество приглашенных стран на саммит БРИКС

      В Эстонии полиция помешала установке памятника солдату СС

      Стало известно число эвакуированных за сутки из приграничных районов Курской области

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Путин проведет полномасштабные переговоры во Владивостоке

      Еще одна страна поменяла российское ядерное топливо на американское

      В Харькове прогремели взрывы

      Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС

      Доктор Мясников рассказал о рекламирующих неизвестные пищевые добавки от его лица жуликах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше