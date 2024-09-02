ERR: полиция Эстонии сорвала попытку установки памятника солдату СС в Лихуле

Департамент полиции и погранохраны Эстонии сорвал попытку установить памятник солдату СС, который планировалось установить в городе Лихула. Об этом сообщает ERR.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу, 31 августа. Как рассказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт, полицейские забрали монумент, чтобы оценить значение изображенной на нем символики и убедиться, допустима она или противозаконна. Он подчеркнул, что памятник планировали установить на видном месте, хотя запрещенные символы нельзя выставлять публично.

«Монумент, который вчера на хранение взяла полиция, очень похож на памятник, перенесенный из Лихула в 2004 году, и символы могут быть связаны с армией нацистской Германии. Тогда монумент вызывал в обществе конфликты и разногласия, и есть основания полагать, что сейчас это может привести к разделению общества и нарушениям общественного порядка», — заявили в полиции.

Отмечается, что на оригинальном монументе, установленном в августе 2004 года, были изображены военнослужащий в форме СС, а также надпись «Эстонцам, боровшимся против большевизма в 1940-45 годах и за восстановление независимости Эстонии». Памятник был снят в сентябре того же года, сейчас он находится в «Музее борьбы за свободу».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил Европу в возрождении нацизма. По его словам, об этом свидетельствует открытие памятников нацистам в Латвии и Эстонии.