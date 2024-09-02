В Грузии пригрозили штрафами организациям без статуса иноагента

В Грузии оштрафуют организации, незарегистрированные в реестре для иноагентов

В Грузии будут штрафовать организации без статуса иноагента, которые отказались регистрироваться в реестре по закону «О прозрачности иностранного влияния». Об этом заявила замглавы Министерства юстиции Тамар Ткешелашвили, цитирует ее РИА Новости.

«В случае регистрации организации продолжат деятельность без финансовых санкций, а в случае отказа от регистрации они будут оштрафованы, но продолжат функционировать, пока смогут выплачивать эти штрафы», — сказала она.

По ее словам, зарегистрированные организации не попадут под ограничение работы или финансирования. Ткешелашвили отметила, что те, кто отказался от регистрации, нанесут себе ущерб. При отказе регистрироваться включается механизм мониторинга, объяснила она. Заместитель министра юстиции добавила, что в результате проверки эти организации окажутся в реестре. При этом их деятельность не будет ограничена.

Закон об иноагентах вступил в силу в стране 1 августа. Он обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие свыше 20 процентов своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве гражданского реестра.