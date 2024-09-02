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13:11, 2 сентября 2024Мир

В МИД заявили о продолжении вербовки наемников из Франции в ВСУ

Посольство России: Украина продолжает во Франции вербовку наемников в ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина продолжает во Франции вербовку наемников в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском посольстве в Париже.

«Неприкрытой вербовкой во Франции без каких-либо препятствий со стороны местных властей занимается посольство Украины в Париже, на сайте которого размещен призыв вступать в ВСУ и соответствующая анкета для кандидатов», — отмечается в заявлении посольства.

При этом в дипломатическом представительстве напомнили, что во Франции наемничество официально запрещено и является уголовно наказуемым действием. Однако власти страны официально заявляют, что находящиеся на Украине французы якобы являются «добровольцами».

22 мая директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что финал для французских наемников на Украине будет одинаково печальным. Он подчеркнул, что ничего не известно о реакции французских правоохранительных органов на призывы к наемничеству, которое во Франции считается уголовно наказуемым преступлением.

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      Максим Габриелян
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